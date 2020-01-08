: Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi

08.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:43

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran'ın dün geceki saldırılardan önce kendilerine sözlü olarak bilgi verdiğini açıkladı. Abdülmehdi, Irak'taki Amerikan askerlerinin hedef alınacağını öğrendiklerini ancak Tahran'ın hangi noktalara saldıracağına dair bilgi vermediğini söyledi. Saldırıdan haberdar olur olmaz Irak güçlerini uyardığını söyleyen Abdülmehdi, Irak veya koalisyon güçlerinden yaralanan asker olmadığını belirtti.

Irak Başbakanı, ABD üssüne yapılan İran saldırısından haberlerinin olduğunu ifade etti. Irak ordusundan yapılan açıklamada ise "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi.

"22 FÜZELİ SALDIRI"

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti" ifadesi kullanıldı.

IRAK GÜÇLERİNDEN ÖLÜ YOK

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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