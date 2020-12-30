İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti
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İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti

30.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:47

Rize'de yardım alamadığı gerekçesiyle 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahsı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk telefonla görüşüp ikna etti.

Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi, 8 katlı Medine İş Hanı'nda meydana gelen olayda 50 yaşındaki İ.U. binanın çatısına çıkarak aşağıya atlamak istediğini söyledi. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafiği dururken, itfaiye ekipleri ise merdivenli itfaiye aracını ve binanın altına şişme yatak açtı. Sağlık ekipleri ise olası olumsuz bir durum için hazırda bekledi. İntihara kalkışan İ.U.'yu ikna etmeye çalışan polisler çaba gösterdi.

Son Dakika | İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti

BAKAN SELÇUK ARAYIP İKNA ETTİ

İ.U. ise ekonomik şartlardan dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler'den yardım istediğini dile getirdi. Bu esnada intiharı duyan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İ.U. arasında bir telefon görüşmesi oldu. Telefonda vatandaşı ikna eden Selçuk intihardan vazgeçirmeyi başardı. İ.U. polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde binadan aşağıya indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulans ile hastaneye getirildi.

Son Dakika | İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti

EKİPLER AİLESİNE ULAŞTI

Bu esnada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü de Bakan Selçuk'un talimatı üzerine İ.U.'nun ailesine ulaşarak çalışma başlattı.

İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
İSİMSİZ: o kırmızılı adam olmazsa zor ikna olurdu bakan falan hikaye kardeşim adam 1 saat dil döktü
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MERSİN 33: Bir kuru ekmektemi veremediniz adama karnını doyursun (?)O garibim onada eyvallah derdi. . . . Öyle alıştırılıyoruz . Avuçlarımızı açıp verilecek koli ve kömürleri bekliyoruz , muhtaç ediliyoruz kendilerine , maraba olmamız isteniyor . . . Nasıl bir Türkiye oldu yarabbi ?
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ADANA - KAYSERİ KARIŞIMI TALAT: BU ÜLKE İFLAS ETMİŞTİR. YARDIMA MUHTAÇ OLAN YIRTINMAMALI!!! DEVLET YARDIMA MUHTAÇ OLANI KENDİ ARAMALI BULMALI!!!!!! YETER!!!!!
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