Son Dakika: İnternet kafeler açık mı? 13 Temmuz İnternet kafeler açıldı mı?
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Son Dakika: İnternet kafeler açık mı? 13 Temmuz İnternet kafeler açıldı mı?

Son Dakika: İnternet kafeler açık mı? 13 Temmuz İnternet kafeler açıldı mı?
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Son Dakika: 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla alınan yeni kararlar kapsamında internet kafelerin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler açık mı, ne zaman açılacak? İnternet kafeler açık mı 2021?

Son Dakika: İnternet kafeler açık mı 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşmenin ikinci adım kararlarını açıkladı. 1 Haziran sonrasını kapsayan bu kararlar arasına internet kafeler açıldı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla alınan yeni kararlar kapsamında internet kafelerin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler açık mı, ne zaman açılacak? İnternet kafeler açık mı 2021? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

OYUN SALONLARI VE İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Pek çok gencin oyun oynamak için, interneti ve bilgisayarı olmayanların ise araştırma ve ödev yapmak için gittiği internet kafeler tam kapanma sürecinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalmıştı. Kademeli normalleşmenin ikinci adımında pek çok iş yeri gibi internet kafeler, elektronik oyun yerleri/salonları, bilardo salonları ve benzeri mekanlar 1 Haziran itibariyle faaliyetine geri döndü.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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Son Dakika: İnternet kafeler açık mı? 13 Temmuz İnternet kafeler açıldı mı? - Haberler
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