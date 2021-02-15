Son Dakika: Instagram çöktü mü? 15 Şubat Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram çöktü mü? 15 Şubat Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum? Instagram girişi nasıl yapılır? Instagram neden yavaş?