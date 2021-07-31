Son Dakika | İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
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Son Dakika | İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

Son Dakika | İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Metin Mert (50), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Metin Mert (50), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta, iskele üzerinde çalışan Metin Mert, dengesini kaybedip 4'üncü kattan düştü. Çalışma arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Metin Mert, kurtarılamadı.Metin Mert'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mert'in cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'yi götürüleceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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