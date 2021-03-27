İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Edirne'de yaşayan inşaat işçisi Kadir Şeker, kaldığı dairede vücudundan defalarca kez bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası kaçan şüpheli Özgür Y. ise güvenlik kameralarından tespit edilip gözaltına aldı.