İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
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İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Edirne'de yaşayan inşaat işçisi Kadir Şeker, kaldığı dairede vücudundan defalarca kez bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası kaçan şüpheli Özgür Y. ise güvenlik kameralarından tespit edilip gözaltına aldı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi 207'nci Sokak'taki apartta, Kadir Şeker'in (30) kaldığı dairede kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Hemen adrese giden ekipler, kapısı açılmayan daireye çilingir yardımıyla girdi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Şeker, kanlar içinde bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemede Şeker'in kafası ve vücudundan defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi. Edirne'ye 2 gün önce geldiği ve apart daireyi kiraladığı saptanan Kadir Şeker'in en son yanına gelen kişinin Özgür Y. olduğu saptandı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli, kaçtıktan 4 sonra Uzunköprü ilçesinde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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