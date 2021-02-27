Son Dakika! İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek
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Son Dakika! İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek

27.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:17
Son Dakika! İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek

Son dakika! 81 ilde yüz yüze eğitime geçiş için, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine kararı beklenecek.

İstanbul ve Ankara Valilikleri, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

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