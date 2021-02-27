Son Dakika! İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim için, pazartesi günü toplanacak Kabine kararı beklenecek

Son dakika! 81 ilde yüz yüze eğitime geçiş için, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine kararı beklenecek.