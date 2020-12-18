Son Dakika | Ilgın Belediyesinin MEVKA'ya sunduğu proje kabul edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrafın önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne Ilgın Belediyesi de destek vermeye...

İsrafın önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne Ilgın Belediyesi de destek vermeye devam ediyor.

Sıfır Atık Planlaması kapsamında Ilgın Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında Sıfır Atık Planlaması Teknik Destek Protokolü imzalandı.

İmza töreninde açıklama yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şunları kaydetti:

"İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansına sunmuş olduğumuz projemiz kabul edildi ve protokolü MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile imzaladık.

Sıfır Atık Yönetim Sistem Planı kapsamında Ilgın'ın mevcut durum tespit çalışması yapılması, mevcut durum tespitlerine dayalı çözüm önerilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca Sıfır Atık yönetiminde kullanılacak ekonomik araçların kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanlar ve ihtiyaçların belirlenip planlaması yapılacak. Bu sayede şehrimizin sıfır atık sistem uygulanması, haritalaması ve nihai raporlandırması ortaya çıkacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç