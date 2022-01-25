İl Emniyet Müdürü Aktaş ve polislerden yolda kalanlara yardım

İSTANBUL'da trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması ve trafiğin durduğu bazı noktalarda özel araçların çıkışının yasaklanmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması ve trafiğin durduğu bazı noktalarda özel araçların çıkışının yasaklanmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Yasağa uymayan ya da haberi olmayan kişiler uyarılırken, İstanbul emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise Arnavutköy'de yolda kalanlara yardım etti

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması ve trafiğin durduğu bazı noktalarda deneti gerçekleştiren ekipler, bugün 13.00'a kadar özel araçların çıkışının yasaklanmasına ilişkin yasağa uymayan kişiler bilgilendirilerek güvenli park uygulaması gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kar yağışının olumsuz etkilediği Arnavutköy'e giderek çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında yolda kalan kişilere yardım ederek olumsuz hava koşullarında mücadeleye destek verdi.