Son Dakika: İkranur cinayetinde yeni gelişme! İkranur'u amcası mı öldürdü? Müge Anlı İkranur Tirsi olayı nedir? İkranur Tirsi neden öldü, katili kim?

Müge Anlı'da işlenen ve ilgi çeken olaylardan biri de İkranur Tirsi cinayeti! 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılmasının ardından, neden öldüğü ve katillerinin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bugün bir son dakika haberiyle yeni bir gelişme meydana geldi!

Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında farklı olayları aydınlatmak için çaba harcayan Müge Anlı, son zamanlarda 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katilini bulmak için çalışıyor. Bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle, İkranur Tirsi'nin ölümünde şüpheli 7 kişi daha göz altına alındı ve katil hakkında somut açıklamar geldi! Peki, Müge Anlı İkranur Tirsi olayı nedir? İkranur Tirsi neden öldü? İkranur'un katili kim? İkranur Tirsi nasıl öldü? İşte tüm detaylar...

İKRANUR TİRSİ NEDEN ÖLDÜ, KATİLİ KİM?

27 Haziran'da Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçeye otlatmaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni 3 gün sonra derede bulunmuştu. Uzun süreli soruşturmalar sonucunda, geçtiğimiz Cuma, İkranur'un amcası, İkranur halası ve dedesinin de bulunduğu Tirsi ailesinden 7 kişi göz altına alındı. Şüpheliler arasında İkranur amcası S.T. (14) ve İkranur halası A.T. (20) adliyeye sevk edildi. küçük kızın bedeninde herhangi travmatik bir bulguya rastlanmadı.

İKRANUR'U AMCASI ÖLDÜRDÜ!

Tüm araştırmalar ve soru işaretleri dönerken programda bir son dakika gelişmesi meydana geldi! İkranur'un amcası S.T. (14) cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayet zamanı henüz 13 yaşında olan amca, tutuklandı ve adliyeye sevk edildi. Ayrıca İkranur halası Sevgi T. (20) de olaya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanarak sevk edildi. Henüz küçük kızın öldürülme nedeni bilinmese de, görmemesi gereken bir şeye şahitlik etmiş olma ihtimali programda söz konusu oldu.