Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
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Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Son dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile tüketici uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınacak. Bu sayede tüketici mahkemelerindeki uzun bekleme sürelerinin kısalması öngörülüyor.

Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
04.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:32

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle 48 gün kapalı kalan Meclis, 2 Haziran'da açıldıktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Bu çalışmalar kapsamında ikinci yargı paketi de bugün Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen paketin içinde tüketici mahkemelerindeki beklemeyi azaltacak arabuluculuk düzenlemesi de varr.

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

TÜKETİCİ DAVALARINA ARABULUCULUK ŞARTI

AK Parti milletvekillerince hazırlanan teklifle, yargı üzerindeki iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Tüketici davalarına arabuluculuk şartını getiren teklif, yargıda elektronik duruşma yapılmasının da önünü açıyor.

63 maddeden oluşan teklifle yargıdaki bazı müesseseler de revize edilecek.

PEK ÇOK USUL DÜZENLEMESİ DE PAKETİN İÇİNDE

Ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler paket içerisinde yer alıyor.

Güncel Manşet

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