İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki Vural Ö. (19), Tunahan D. (19), Ramazan T. ve Ferhat A. (31), 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan Çorum-Osmancık kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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