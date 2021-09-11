Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Suriye İdlib'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal sırasında düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT, 3 ASKERİMİZ YARALI

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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