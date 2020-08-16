Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi" denildi.

Kaynak: DHA