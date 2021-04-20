Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı
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Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı
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Son dakika! İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz haftalarda emekli 104 amiralin bir gece yarısı yayınladığı Montrö bildirisinin yankıları devam ediyor. Darbe iması içerdiği sebebiyle siyasilerden tepki gören bu bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda imzacı amirallerden 10'u gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

"AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE DESTEK OLUNDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Bugün ise İçişleri Bakanlığı tarafından emekli amirallerin bildirisine destek açıklaması yapan TESUD ile ilgili duyuru yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)" Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür. Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir.

TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."

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