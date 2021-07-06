Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
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Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Soylu'nun mesajında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun." ifadeleri yer aldı.

Son günlerde bazı yayın organlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında istifa haberleri çıkmıştı. Bugün partisinin grup toplantısında Soylu'ya destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız." ifadelerini kullandı.

"GÜVEN VE İNANCI ŞÜKRAN DUYUYORUM"

Bu gelişme sonrasında Twitter hesabından Bahçeli'ye teşekkür eden Süleyman Soylu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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