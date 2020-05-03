İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, "Sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDELİM"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" uyarısında bulundu.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU GECE SAAT 24.00'DA SONA ERECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceği belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs tarihinden 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.