Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı...
02.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:51
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı hazırlanmıştır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında, 1135 okul, 115 sağlık, 38 yurt binası ve 77 idari bina, depreme karşı hazırlanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy