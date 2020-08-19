Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantısı gerçekleştirdi
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantısı gerçekleştirdi

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantısı gerçekleştirdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

19.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:19

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantısı gerçekleştirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soylu, Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısında görüştü.

Jandarma Genel Komutanlığının Bakanlıklardaki karargahına gelen Soylu, burada şeref defterini imzaladı.

Daha sonra video konferans yöntemiyle 105 noktaya bağlanan Soylu, bölge komutanları, il jandarma komutanları, tugay, alay ve eşiti birlik komutanları ile görüştü.

Toplantıda, Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve bazı jandarma komutanları eşlik etti.

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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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