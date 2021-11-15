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Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de aralarında husumet olan iki kişinin tartışması neticesinde A.Ş isimli şahıs, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 48 yaşındaki Gökay Kaplan'ı öldürdü.

Niğde'de merkeze Ata Sanayi Sitesinde saat 15.00 sıralarında, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet olan A.Ş. ile Gökay Kaplan, sitede karşılaşınca tartışmaya başladı.

ARACINDAN ALDIĞI TÜFEKLE HUSUMETLİSİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., otomobilinden aldığı tüfekle Kaplan'a ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan, ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaplan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika... Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri otomobiliyle kaçan A.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

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Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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