Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu.

Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklam flamaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur