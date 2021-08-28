Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı
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Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu.

Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklam flamaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı
Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı
Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı
Son Dakika | Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur

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