Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
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Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

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Son dakika: Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlarla ilgili yayınladığı video sosyal medyada gündem yaratmıştı. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu iddia eden Akbulut, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla sosyal medyada gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

"BU METİNLER HUKUKEN ÇÖP"

Salgında hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüldüğünü ve bunların büyük mağduriyetlere neden olduğunu iddia eden Akbulut, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

"BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM"

Akbulut sözlerine, "Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" ifadeleriyle devam etmişti.

Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
Haber Yorumları (3)
SAMET YALÇIN: DR. Fatih ERBAKAN aşılar hakkındaki görüşünü halka bilgisini verdi. Açıklamasını dinleyip biraz düşünüldüğünde mantıklı kararlar verile bileceğine kanaat getiriyorum.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
LÜLEBURGAZ: Bu beklenen SON değil miydi?
Cevap Yaz 4 64 Yayından Kaldır
KADİR ENGİN: Helal sana Öncelikle eğitimin hakkını vermişsin kral. Ben makamına saygılı ama kişiliğine hayran kaldım. Anne babana helal olsun ve saygılarımı sunarım. Takdire şayan bir hareket tebrik ediyorum.
Cevap Yaz 19 154 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı - Haberler
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