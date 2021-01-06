Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi

Davada mahkeme heyeti, sanıklar Veysal Şahin ve Volkan Şahin'in "dosya kapsamında cinayetin daha önceden bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci vasıtasıyla haber dar edilen kişilerden olması, sanıkların cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığını" dikkate alınarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verildi. Sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesine karar verilen duruşma, 8 Ocak cuma gününe bırakıldı.

Davada, sanıklar Ecevit Emir ve Ali Öz hakkındaki adli kontrol kararlarının duruşmaya gelerek takip etmeleri dikkate alınarak kaldırılmasına, sanık Emre Cingöz hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar vererek bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini avukatları temsil etti. Duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bazı sanıkların, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın YönetmeniHrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'de Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, 14:54'de yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürülmüştü.

Katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı bir kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Hrant Dink'in cenazesi, 23 Ocak 2007 Salı günü Şişli'de Agos Gazetesi önünde bir törenle başlarken, cenazeye katılanlar DİSK tarafından hazırlanan Türkçe, Ermenice ve Kürtçe "Hepimiz Hrant Dink'iz, hepimiz Ermeniyiz!" yazılı dövizler taşımıştı.