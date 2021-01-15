Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti
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Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti

15.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:09

Son dakika! Hollanda'da Başbakan Mark Rutte hükümeti, hükümeti binlerce aileyi mali yıkıma sürükleyen çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor üzerine toplu olarak istifa etti.

Hollanda'nın ulusal haber ajansı NOS'un haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti istifa etti. İstifanın nedeninin çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından "sahtekar" diye yaftalanması olduğu belirtildi.

BİNLERCE AİLE YANLIŞLIKLA "SAHTEKAR" İLAN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayında Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ADALETSİZLİK'

Bu hatalar neticesince binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirilmiş, "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı verilen raporda, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedilmişti. Raporda "kötü niyetli olmayan idari hatalar" neticesinde birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edilmişti.

ÖDENEKLERİN GERİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

AYRIMCILIK NEDENİYLE BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Bakım yardımına hak kazananların etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti. Vergi incelemelerinde etnik köken ve çifte vatandaşlık gibi unsurlara bakılarak ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Vergi Bakanı Menno Snel istifa etmişti.

MAĞDUR AİLELERE TAZMİNAT ÖDENDİ

Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti.

Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Türkiye veye bir Müslüman ülkede görülemeyecek manzaralar. Biizmkiler çıkıp açıklama yapmaya bile tenezzül etmezdi ama en iyi müslüman biziz :) onlar kafir :))
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