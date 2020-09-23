Son dakika! - Hizbullah kaynakları: "Lübnan'da patlama mayınların toplandığı merkezde yaşandı"- Ordusu... Son dakika haberi: - Hizbullah kaynakları: "Lübnan'da patlama mayınların toplandığı merkezde yaşandı" Ordusu patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı Hizbullah kaynakları, Lübnan'nın güneyindeki Ain Qana kasabasında meydana gelen patlamanın savaştan kalan mayınların toplandığı merkezde...

- Hizbullah kaynakları: "Lübnan'da patlama mayınların toplandığı merkezde yaşandı"

Ordusu patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı

BEYRUT - Hizbullah kaynakları, Lübnan'nın güneyindeki Ain Qana kasabasında meydana gelen patlamanın savaştan kalan mayınların toplandığı merkezde yaşandığını duyurdu. Lübnan ordusu ise patlama nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Lübnan'ın güneyindeki Ain Qana kasabasında patlama meydana geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın medya bürosuna bağlı bir kaynak, kasabadaki patlamanın savaştan kalan mayınların ve mühimmatların toplandığı merkezde yaşandığını duyurdu. Patlamanın teknik bir hata nedeniyle yaşandığı belirtilirken, patlama sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Hizbullah üyelerinin patlama bölgesini kordonla çevirdiği aktarıldı. Hizbullah kaynakları ayrıca, patlamanın partideki bir askeri lideri hedef aldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Saat 15.00 sularında, Ain Qana'da bir binada patlama meydana geldi ve derhal bir ordu gücü olay yerine gelerek patlama nedeninin tespit edilebilmesi için araştırmalara başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSRİNE BORGHOL