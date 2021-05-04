Son Dakika | Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çatışma: 12 ölü
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Son Dakika | Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çatışma: 12 ölü

Son Dakika | Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çatışma: 12 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti, eyalet meclisi seçimlerinden sonra şiddet olaylarına sahne oldu. Seçimleri üçüncü kez kazanan Trinamool Kongre Partisi (TMC) destekçileri ile Bharatiya Janata Partisi (Hindistan Halk Partisi-BJP) taraftarlarının seçim sonuçlarının açıklandığı 2 Mayıs'tan bu yana sokaklarda birbirlerine saldırdıkları bildirilirken, çıkan çatışmalarda dükkanların ve evlerin de zarar gördüğü bildirildi. Yerel yetkililerce yapılan açıklamalarda, yaşanan şiddet olaylarında 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Seçimde 213 sandalye kazanan TMC'nin lideri ve Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, BJP üyelerinin TMC destekçilerine saldırdığını belirtirken, BJP suçlamaları reddetti. TMC, 3 destekçisinin BJP yanlıları tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, ülkenin iktidar partisi olan BJP ise TMC'yi 9 destekçisini öldürmekle suçladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi olan BJP, 5 Mayıs'ta (yarın) şiddete karşı ülke çapında protesto düzenleneceğini duyururken, aynı sırada Banerjee'nin üçüncü kez eyalet başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor. - KALKÜTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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