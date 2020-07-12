Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor Son dakika: İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale yapılması için gemi sevk edildi.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.