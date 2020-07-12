Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika: İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale yapılması için gemi sevk edildi.
12.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:09
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.