Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler... Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü'nün afetlerden korunması için her yıl kesilen kurbanlara rağmen 2 bin metre yüksekliğindeki köy yangın afetinden kurtulamadı.

Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü'nün afetlerden korunması için her yıl kesilen kurbanlara rağmen 2 bin metre yüksekliğindeki köy yangın afetinden kurtulamadı. Köyde bugün çıkan yangında 10'a yakın ev kül olurken, büyük maddi hasar meydana geldi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yüncüler köyünün 300 haneli, 2 bin rakımlı Ada yaylasında, köy sakinleri yangın, sel ve benzeri afetlerden korunması için her yıl bir araya gelerek kurban kesiyor.

Kaçkar Dağlarını eteklerinde bulunan yaylada köy sakinleri bu yıl yine geçtiğimiz Haziran ayında bir araya gelerek adaklarını yerine getirmişler kurbanlarını kesmişlerdi. 4 adet büyükbaş hayvan kurban eden köy sakinleri, kurulan 15 kazanda pişirdikleri 1 ton eti, kavurma ve pilav eşliğinde davetlilere ve köy haklına ikram etti. İkramın ardından önümüzdeki yıl kazasız belasız geçmesi için dualar etmişlerdi.

Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar
Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar
Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar
Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.08.2021 15:49:39. #1.13#

title