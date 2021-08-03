Son Dakika | Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar

Son dakika haberler... Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü'nün afetlerden korunması için her yıl kesilen kurbanlara rağmen 2 bin metre yüksekliğindeki köy yangın afetinden kurtulamadı.

Her yıl afetlerden korunmak için kesilen kurbanlara rağmen yangından kurtulamadılar

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü'nün afetlerden korunması için her yıl kesilen kurbanlara rağmen 2 bin metre yüksekliğindeki köy yangın afetinden kurtulamadı. Köyde bugün çıkan yangında 10'a yakın ev kül olurken, büyük maddi hasar meydana geldi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yüncüler köyünün 300 haneli, 2 bin rakımlı Ada yaylasında, köy sakinleri yangın, sel ve benzeri afetlerden korunması için her yıl bir araya gelerek kurban kesiyor.

Kaçkar Dağlarını eteklerinde bulunan yaylada köy sakinleri bu yıl yine geçtiğimiz Haziran ayında bir araya gelerek adaklarını yerine getirmişler kurbanlarını kesmişlerdi. 4 adet büyükbaş hayvan kurban eden köy sakinleri, kurulan 15 kazanda pişirdikleri 1 ton eti, kavurma ve pilav eşliğinde davetlilere ve köy haklına ikram etti. İkramın ardından önümüzdeki yıl kazasız belasız geçmesi için dualar etmişlerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül