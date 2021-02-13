Son dakika! Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik görevlisi, toprağa verildi (2)

Son dakika haberler... EŞİ DE ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'un Çaykara ilçesinde eşi Kamil İkinci tarafından vurularak öldürülen hemşire Zeynep İkinci için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kapılı köyünde cenaze namazı kılındı.