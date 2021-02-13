Son dakika! Hemşire eşini öldürüp intihar eden özel güvenlik görevlisi, toprağa verildi (2)
13.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:31
Son dakika haberler... EŞİ DE ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'un Çaykara ilçesinde eşi Kamil İkinci tarafından vurularak öldürülen hemşire Zeynep İkinci için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kapılı köyünde cenaze namazı kılındı.
EŞİ DE ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Çaykara ilçesinde eşi Kamil İkinci tarafından vurularak öldürülen hemşire Zeynep İkinci için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kapılı köyünde cenaze namazı kılındı. Asah Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası İkinci'nin cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede acılı baba Osman Çubuk taziyeleri kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK