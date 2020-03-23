Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'nin Batman ve Silvan Belediyesi eş başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.
23.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:13
Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı.
GÖZALTINA ALINDI
Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Naşide Toprak'ın yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
NE OLMUŞTU?
HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.