Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son dakika: HDP'nin Batman ve Silvan Belediyesi eş başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı.

GÖZALTINA ALINDI

Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Naşide Toprak'ın yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.