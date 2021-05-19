Son dakika! Hazar dövülerek öldürüldü; 8 tutuklama
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Son dakika! Hazar dövülerek öldürüldü; 8 tutuklama

Son dakika! Hazar dövülerek öldürüldü; 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından dövülüp, bıçaklanan Hazar Tömbül (21) yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından dövülüp, bıçaklanan Hazar Tömbül (21) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

Silifke ilçesinin Say Mahallesi'nde 14 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, Tömbül'ü dövüp, bıçakladı. Hazar Tömbül kanlar içinde yere yığılırken, grup, olayı haber alıp gelen yakınlarını da arbedede yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tömbül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur

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