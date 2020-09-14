Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı
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Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Hatay'da 2 çocuk annesi kadın, ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde sokak ortasında darbedildi. Darbedildikten sonra kadının bayıldığı o anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

14.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:38

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 2 çocuk annesi N.T., dini nikahlı olduğu ve ayrıldığı öğrenilen Y.D. tarafından kızının gözü önünde sokak ortasında darbedildi. Darbedildikten sonra kadının bayıldığı o anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanarak gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi N.T., kızıyla sokakta yürüdüğü sırada, bir süre dini nikahlı olduğu ancak ayrıldığı belirtilen Y.D.'nin saldırısına uğradı. Kızının yanında darbedilen N.T., baygınlık geçirdi.

KIZININ ÇIĞLIKLARI KURTARDI

N.T.'yi saçından tutup yere yatıran Y.D., kadının kızının çığlık atıp, yadım istemesi üzerine korkup, kendisini bekleyen motosikletli bir kişi ile kaçtı. O dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi gözaltına aldı. Y.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı
Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı
Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
BİGİN: yazıklar olsun böyle bir yönetimine.
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SEDAT: Bu sefer karıyı öldürür sonra hapise girer. Çünkü bu ülkede öldürülmeden adli merciler harekete geçmiyor
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