Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı
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Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı

Hatay'da yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın cenazesi fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

08.09.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:39

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü olarak bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın (55) cenazesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi.Altındağ'ın yaşadığı eve giren polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini saptadı.

Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı

CANSIZ BEDENİ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

Ölümünün üzerinden 3-4 gün süre geçtiği öne sürülen Altındağ'ın cenazesi, fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
BEN: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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MİSAFFR: devletin ayıbı
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CORÇ: ALLAH RAHMET EYLESİN DE, CENAZEYİ VİNÇLE TAŞIMAK :D HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU
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