Son dakika... Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçlarında 5 kilo 945 gram esrar ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçlarında 5 kilo 945 gram esrar ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Ziyaret Mahallesi'nde, Suriye uyruklu M.B. ve M.K'nin araçla uyuşturucu taşıyacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ziyaret Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen, narkotik köpeği Öğle'nin de kullanıldığı operasyonda, 5 kilo 945 gram plaka haline getirilmiş esrar ele geçirildi.

Sürücü M.B. ve yanındaki M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan