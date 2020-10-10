Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül
10.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:40
Son dakika haberi... Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün açıklaması HATAY - Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınında, Belen ilçe merkezinde, binalara yakın bölgede yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün açıklaması HATAY - Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınında, Belen ilçe merkezinde, binalara yakın bölgede yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu