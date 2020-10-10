Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül
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Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül

10.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:40

Son dakika haberi... Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün açıklaması HATAY - Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınında, Belen ilçe merkezinde, binalara yakın bölgede yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün açıklaması HATAY - Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınında, Belen ilçe merkezinde, binalara yakın bölgede yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül
Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül
Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül
Son dakika: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 14:40:29. #1.15#
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