Son dakika: Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Traktörüyle ilçeye bağlı Kenkincik Mahallesi'ndeki tarım arazisini süren Abdulkadir Akın (54) ve yanında bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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