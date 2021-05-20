Son dakika... Hatay'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu
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Son dakika... Hatay'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

Son dakika... Hatay'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hatay'da 17 yaşındaki bir genç iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Hatay'da 17 yaşındaki bir genç iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefa Y.'nin (17) çalıştığı iş yerinin içerisinde silah sesleri geldi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sefa Y.'nin tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma iş yeri içerisinde bulunan 3 kişiyi şüpheli olarak değerlendirip gözaltına aldı. Olayın cinayet olup olmadığı jandarma ekiplerince araştırılıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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