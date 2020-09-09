Son dakika... Hatay'da orman yangını beşinci gününde Müdahale sürüyor
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Son dakika... Hatay'da orman yangını beşinci gününde Müdahale sürüyor

Son dakika haberlerine göre Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde: Müdahale sürüyor (1)HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

09.09.2020 08:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 08:12

Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde: Müdahale sürüyor (1)

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını, 5'inci günde de devam ediyor. 2 uçak ve 12 helikopterle havadan, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik, toplam 929 personelle karadan müdahale edilen yangın, tek noktada devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını, bölgeden koordine ediyor.

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Son dakika... Hatay'da orman yangını beşinci gününde Müdahale sürüyor

Kaynak: DHA

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