Son dakika: Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay'ın Hassa ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep karayolunda, Mustafa Doğan yönetimindeki 31 V 9462 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Doğan ile yolcu konumundaki Osman Balcı ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Osman Balcı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 21:32:46. #1.11#

title