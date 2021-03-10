Son dakika! Hatay'da çırçır fabrikası deposunda yangın
10.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:01
Son dakika haberi: Hassa ilçesinde bir çırçır fabrikası deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hassa ilçesinde bir çırçır fabrikası deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.
Pamuk balyalarının zarar gördüğü depoda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş