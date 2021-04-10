Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı
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Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı

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Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu. Suriye'deki bir eve çıkan tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı. MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde, teröristler ülkemize sızamadı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan MSB "Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İşte MSB'nin paylaşımı:

"Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

"TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."

Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, tünelde 24 kaçak göçmen yakalandı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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