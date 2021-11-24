Son dakika! Hastanede kapı koluna kendini iple astı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Hastanede kapı koluna kendini iple astı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Hastanede kapı koluna kendini iple astı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir hastanede tedavi gören hasta, kapı koluna iple kendisi asarak hayatına son verdi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir hastanede tedavi gören hasta, kapı koluna iple kendisi asarak hayatına son verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi Amatem Servisinde meydana geldi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen 25 yaşındaki İsmail Ayla, kendini kapı koluna iple astı. Sabaha karşı hastane çalışanları tarafından asılı halde bulunan İsmail Ayla'yı fark eden görevliler olayı 112'ye haber verdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Ayla yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Özel harekat polisi kocasını, yeni görev yerine gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

Özel harekat polisi kocasını, yeni görev yerine gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

 Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title