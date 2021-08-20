Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
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Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi

Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de plakası ve sürücüsü henüz belirlenmeyen bir otomobil, 16 yaşındaki genç kızı hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın uyuşturucu kullanıp fenalaştığı için hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.T. olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Dakika | Hastane önüne bırakılan genç kız hayatını kaybetti

UYUŞTURUCU KULLANDIKTAN SONRA FENALAŞMIŞ

Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GENÇ KIZI BIRAKAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.T'yi hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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