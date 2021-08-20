Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi

İzmir'de plakası ve sürücüsü henüz belirlenmeyen bir otomobil, 16 yaşındaki genç kızı hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın uyuşturucu kullanıp fenalaştığı için hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.