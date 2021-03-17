Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu
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Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu

17.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:18

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kadın, insana ait bir kafatası buldu. Eline aldığı sopayla kafatasını hastane bahçesine götüren kadın güvenliğe haber verdi. Kafatası incelenmek üzere morga götürüldü.

Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti.

İNCELENMEK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı. Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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