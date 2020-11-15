Son dakika! Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik

Erzurum'da bir hastane bahçesinde dini nikahlı eşini saçlarından tutup küfrederek darbeden saldırgan hakkında yürütülen soruşturmanın sonuna gelindi. Darbedilen kadının şikayetçi olmaması nedeniyle saldırgana 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından takipsizlik kararı verildi.

19 Temmuz'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda, Volkan B. (40), saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye (21) hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darbetti.

YERE YATIRIP YUMRUKLADI

Genç kadını yere yatıran Volkan B., karın bölgesine yumruk attı. Tüm bu yaşananlar hastanedeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan Volkan B., "Ara, sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürdü.

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kadını yerden kaldıran Volkan B., daha sonra bölgeden ayrıldı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, Volkan B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle Volkan B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BANA VURDU VE HAKARET ETTİ"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Volkan B. hakkında 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Volkan B. ifadesinde Kübra T.'yi sadece boynundan tuttuğunu, hakaret ve tehdit ettiğini hatırlamadığını savundu. Dini nikahlı eşi Volkan B. ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Kübra T. ise, "Elleriyle bana vurdu ve hakaret etti. Beni tehdit etmedi. Şikayetçi değilim" dedi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kübra T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle, 'hakaret ve basit yaralama' suçundan takipsizlik kararı verilirken, 'tehdit' suçuna ilişkin dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kübra T.'nin uzlaşmayı kabul etmesi üzerine bu dosyada da takipsizlik kararı verildi. Volkan B., hakkında üç suçtan da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatıldı.

NİKAHLI OLSALARDI YARGILANACAKTI

Kübra T., Volkan B. resmi nikahlı eşi olsaydı şüpheli, yasa gereği 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından şikayete bağlı olmaksızın dava açılıp yargılanacaktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hümeyra PARDELİ