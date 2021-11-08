Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler
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Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı Küçükçekmece'de bir saldırgan, iki kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir saldırgan, iki kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Atakent Mahallesi 4'üncü Cadde'de bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Silahlı saldırgan cadde üzerinde iki kişiyi vurarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde bir kadının ise aracına sıçrayan kanı ıslak mendille silmeye çalışması dikkat çekti.

Polisin olay yerindeki incelmesi sürüyor.

Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Halkalı'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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