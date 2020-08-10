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Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Son dakika haberlerine göre Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı.

Son dakika... HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
10.08.2020 07:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:55
Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı. 

- Yurttaş

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Kaynak: DHA

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