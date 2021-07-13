Son Dakika: Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polisin, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü

Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken ekibindeki bir polis memurunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Cevher'i şehit eden polis memurunun, bir kadın polisi taciz ettiği ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR KADIN POLİS MEMURUNU UZUN SÜRE RAHATSIZ ETMİŞ

CNN Türk muhabiri Nihat Uludağ'ın verdiği bilgilere göre, Cevher uzun süre boyunca bir kadın polisi taciz eden saldırgana uyarı yazısı göndermiş. Bunun üzerine saldırgan sinirlenerek, yemek yiyen Cevher'in yanına gidip sözlü tacizde bulunmuş.

YANINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Diğer memurların saldırgan polis memurunu Cevher'in yanından uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Uludağ, saldırganın tekrardan Cevher'in yanına giderek ateş ettiğini söyledi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher

FETÖ'YE YÖNELİK PEK ÇOK OPERASYONDA GÖREV ALMIŞ

Şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye 'müdür' olarak atanmıştı. İstanbul'da görev yaptığı sırada FETÖ'ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

HAKKARİ VALİLİĞİ: 3 EL ATEŞ EDİLEREK VURULMUŞ

Öte yandan Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polis evinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuş; polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."