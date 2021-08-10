Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: HADIMKÖY'de önceki gün evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun kaçış ve bulunma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HADIMKÖY'de önceki gün evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun kaçış ve bulunma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de önceki gün 2'si kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 'piknik yapmaya gidiyoruz' diyerek ortadan kaybolmuştu. Uzun süre haber alamayan kızların aileleri polise giderek çocuklarının eve gelmediği belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, yaşları küçük Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) yönelik arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp 3 kızı arama çalışmalarını genişleterek özel ekip kurdu. 

 ÖZEL EKİP, AVCILARDA ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp kızların bulunması için kurulan özel ekip, Avcılar'da çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp kızların son görüldüğü anlara ulaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kamaralardan 3 kız çocuğunun en son Avcılar sahile gittiğini tespit etti. Önce kızların eşyaları bulundu.

KAYIP KIZLARIN BULUNMADAN ÖNCEKİ GÜVENLİK KAMERALARINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİNazar Memiş, Eslem Yüksel ve Efsa Yüksel'in, Avcılar'da bulunan bir marketten yiyecek aldığı ardından bir camiye giderek yemek yedikleri ve son olarak da Avcılar sahile gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerden yola çıkan özel ekip, kızların son görüldüğü yerde başlattığı geniş çaplı aramalarda 3 kız çocuğunu sahildeki lunaparkta buldu. Bulunan çocuklar dün gece saatlerinde Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nce ailelerine teslim edildi.


Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış
Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:20:17. #1.16#

title