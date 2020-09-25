Son dakika... Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup
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Son dakika... Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

25.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:12
Son dakika... Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Aşağı Hadim Ahmet Yavuz İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, Hadim Devlet Hastanesinde pandemi nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazarak teşekkür etti.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Barış Balasar, yaptığı açıklamada, mektupların her birini büyük bir dikkatle okuduğunu dile getirdi.

Kendisinin ve personelinin bu mektuplarla moral bulduğunu belirten Balasar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, fedakarca çalışan personelimize yazdıkları duygu dolu mektupları aldık. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın içinden gelerek samimi ve saf duygularla süslenmiş bu mektuplar karşısında duygulanmamak elde değil. Bu sayede personelimizin moral ve motivasyonunun arttığını gözlemlemekteyiz. Başta bu nazik davranışlarından dolayı çocuklarımıza, ailelerine ve Aşağı Hadim Ahmet Yavuz İlköğretim Okulu 3/A sınıfı öğretmeni Dilek Demirci'ye teşekkür ederim. Çocuklarımızın da dediği gibi maske, mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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